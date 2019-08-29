Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ранее футболист также стал лучшим защитником прошлого розыгрыша турнира.

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

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