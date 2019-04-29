Футбол

Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистовSports.ru вчера в 17:41

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов. В голосовании PFA 27-летний игрок сборной Голландии обошел Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все – «Ман Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Эдена Азара («Челси»).
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