Футбол
Ван Дейк считает, что Месси должен стать обладателем «Золотого мяча»RT на русском 05:50
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что не думает о возможном получении «Золотого мяча» и считает, что эту награду заслужил нападающий испанской «Барселоны».
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Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 79 человек
Почти 80 человек обратились за медицинской помощью в результате взрыва в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Появилось видео полета новейшей ядерной ракеты Китая
Пуск был замечен множеством очевидцев, а полет ракеты появился на видео в сети.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Авто
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В России отменили национальный роуминг
С сегодняшнего дня в России официально отменяется национальный роуминг.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Джордан Хендерсон обнял больного раком отца после финала ЛЧ
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов.
Обновлено в 06:48
Общество
В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни
В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Экономика
Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций
Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН
На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 08:04
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара
Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА
Футболисты "Ливерпуля" обыграли лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов УЕФА-2018/19.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Футбол
Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2
Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока.
Обновлено в 05:35
Общество
Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании
Обновлено в 05:16
Кино
Вместо вампиров: Уэсли Снайпс сыграет в зомби-триллере
Звезда трилогии «Блэйд» Уэсли Снайпс подписался на участие в фильме «Эпидемия Z» (Outbreak Z). Он сыграет спеназовца, который должен найти вакцину от зомби-вируса.
Обновлено вчера в 11:40