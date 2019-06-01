Футбол

Ван Дейк считает, что Месси должен стать обладателем «Золотого мяча»RT на русском 05:50

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что не думает о возможном получении «Золотого мяча» и считает, что эту награду заслужил нападающий испанской «Барселоны».
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Кто получит «Золотой мяч» в 2019 году

Чемпионат13:00

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк заявил, что не думает о получении «Золотого мяча»

ТАССвчера в 19:21

Вирджил Ван Дейк: Месси все еще лучший в мире. Неважно, играет он в финале Лиги чемпионов или нет

Спорт день за днем06:41

Вирджил ван Дейк: «Обладателем „Золотого мяча“ должен стать Месси»

Матч ТВ03:21

Ван Дейк: «„Золотой мяч“ должен получить Месси»

Soccer.ruвчера в 20:38

Виргил ван Дейк: "Золотой мяч"? Месси по-прежнему лучший игрок мира"

Спорт-Экспрессвчера в 20:09

Ван Дейк: Месси заслужил Золотой Мяч

Sport.ru07:45
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

«Кульминация инженерной мысли»: NI рассказал о российском конкуренте F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Главу орловской колонии уволят из-за видео с банкетом заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Кино

Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

Обновлено в 10:03
Политика

В Госдуме предложили уволить Сердюкова

Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района отправлен под арест

Обновлено вчера в 13:59
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Политика

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено в 08:16
Общество

В Госдуме предлагают сажать врачей за публичные комментарии

Врачей, которые озвучивают публично антинаучные высказывания, депутат Госдумы предлагает наказывать.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

Обновлено в 09:58
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха

Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.
Обновлено в 02:45
Спорт

Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Космос

Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch

Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
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