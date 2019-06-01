Футбол
Ван Дейк считает, что Месси должен стать обладателем «Золотого мяча»RT на русском 05:50
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что не думает о возможном получении «Золотого мяча» и считает, что эту награду заслужил нападающий испанской «Барселоны».
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии
Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал 400 тысяч рублей алиментов
В результате Задойнов задолжал внушительную сумму — 400 тысяч рублей алиментов.
Обновлено в 14:31
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с победой в Лиге чемпионов
Обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0), английский клуб в шестой раз завоевал Кубок чемпионов, обойдя по этому показателю каталонцев.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае
Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Авто
Необыкновенный Ferrari 512 S Modulo Concept снова в деле!
Ferrari Modulo наверное почти никогда бы не отправился в путь, если бы не автомобильный энтузиаст Джеймс Гликенхаус, купивший концептуальный автомобиль у легендарной студии дизайна Pininfarina, с намерением вернуть его к полной эксплуатации.
Обновлено в 13:26
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Милан» проводит ревизию состава
"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
Символическая сборная # ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков pic. twitter. com / 84SuTb72Yv – UEFA. com на русском 2 июня 2019 г. Несмотря на критику, обрушившуюся после финального матча, в сборную так же попал полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко.
Обновлено в 14:47
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено в 08:59
Общество
Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле
Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
Политика
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Политика
Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии
"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
Обновлено в 13:34