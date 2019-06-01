Футбол

Ван Дейк считает, что Месси должен стать обладателем «Золотого мяча»RT на русском 05:50

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что не думает о возможном получении «Золотого мяча» и считает, что эту награду заслужил нападающий испанской «Барселоны».
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Кто получит «Золотой мяч» в 2019 году

Чемпионат13:00

Ван Дейк: Месси заслужил Золотой Мяч

Sport.ru07:45

Виргил ван Дейк: "Золотой мяч"? Месси по-прежнему лучший игрок мира"

Спорт-Экспрессвчера в 20:09

Вирджил ван Дейк: «Обладателем „Золотого мяча“ должен стать Месси»

Матч ТВ03:21

Ван Дейк: «„Золотой мяч“ должен получить Месси»

Soccer.ruвчера в 20:38

Вирджил Ван Дейк: Месси все еще лучший в мире. Неважно, играет он в финале Лиги чемпионов или нет

Спорт день за днем06:41

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк заявил, что не думает о получении «Золотого мяча»

ТАССвчера в 19:21
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

После взрывов в Дзержинске порядок в городе наводят 2 тыс. человек

Обновлено в 13:59
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии

Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.
Обновлено в 14:36
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 14:26
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал 400 тысяч рублей алиментов

В результате Задойнов задолжал внушительную сумму — 400 тысяч рублей алиментов.
Обновлено в 14:31
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с победой в Лиге чемпионов

Обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0), английский клуб в шестой раз завоевал Кубок чемпионов, обойдя по этому показателю каталонцев.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае

Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Авто

Необыкновенный Ferrari 512 S Modulo Concept снова в деле!

Ferrari Modulo наверное почти никогда бы не отправился в путь, если бы не автомобильный энтузиаст Джеймс Гликенхаус, купивший концептуальный автомобиль у легендарной студии дизайна Pininfarina, с намерением вернуть его к полной эксплуатации.
Обновлено в 13:26
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Обновлено в 07:13
Футбол

«Милан» проводит ревизию состава

"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Символическая сборная # ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков pic. twitter. com / 84SuTb72Yv – UEFA. com на русском 2 июня 2019 г. Несмотря на критику, обрушившуюся после финального матча, в сборную так же попал полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко.
Обновлено в 14:47
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Обновлено в 08:59
Общество

Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле

Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
Политика

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Политика

Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии

"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
Обновлено в 13:34
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