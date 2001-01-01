Футбол
Ван Дейк считает, что Месси должен получить «Золотой мяч»Нева Спорт 02:48
Слова игрока приводит портал Goal.com. По мнению ван Дейка, «Золотой мяч» по итогам года должен получить аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов
По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Футбол
Джордан Хендерсон обнял больного раком отца после финала ЛЧ
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Единоборства
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия
ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Политика
Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.
Обновлено в 06:31
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Объявлена дата похорон погибшего в автокатастрофе Рейеса
Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror.
Обновлено в 06:59
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Технологии
Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Футбол
«Челси» объявил об уходе Кэйхилла
«Челси» на официальном сайте объявил об уходе защитника Гари Кэйхилла. 33-летний англичанин покидает клуб в качестве свободного агента.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о разводе родителей
Дочь звезды отметила,что конфликта между ее родителями не было, а сама она никак не ощутила их развод на себе.
Обновлено в 01:43
Недвижимость
В Казани резко взлетели цены на новостройки
На втором месте, по оценке аналитиков, — Уфа (рост на 17%, до 67,9 тыс. руб за 1 кв. м.), в Москве годовой рост цен на новостройки составил 7%, до 187,6 тыс. руб. за 1 кв. м. По мнению руководителя ЦИАН Алексея Попова, такой глобальный рост обусловлен высоким спросом на жилье.
Обновлено в 06:32
Общество
В Госдуме хотят наказывать врачей за антинаучные высказывания
В Госдуме обсуждается идея ввести уголовную ответственность для врачей за публичные антинаучные высказывания.
Обновлено вчера в 15:13