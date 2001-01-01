Ван Дейк считает, что Месси должен получить «Золотой мяч»Нева Спорт 02:48

Слова игрока приводит портал Goal.com. По мнению ван Дейка, «Золотой мяч» по итогам года должен получить аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.

Спорт день за днем

Происшествия После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.

Происшествия Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.

Футбол Джордан Хендерсон обнял больного раком отца после финала ЛЧ Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов.

Единоборства Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.

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Политика Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.

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Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

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