Футбол

Ван Дейк считает, что Месси должен получить «Золотой мяч»Нева Спорт 02:48

Слова игрока приводит портал Goal.com. По мнению ван Дейка, «Золотой мяч» по итогам года должен получить аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.
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Ван Дейк: «„Золотой мяч“ должен получить Месси»

Soccer.ruвчера в 20:38

Вирджил Ван Дейк: Месси все еще лучший в мире. Неважно, играет он в финале Лиги чемпионов или нет

Спорт день за днем06:41

Вирджил ван Дейк: «Обладателем „Золотого мяча“ должен стать Месси»

Матч ТВ03:21

Ван Дейк: Месси всё ещё лучший игрок в мире, он должен выиграть «Золотой мяч»

Чемпионат02:25

Ван Дейк: Месси заслужил Золотой Мяч

Sport.ru07:45

Виргил ван Дейк: "Золотой мяч"? Месси по-прежнему лучший игрок мира"

Спорт-Экспрессвчера в 20:09

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк заявил, что не думает о получении «Золотого мяча»

ТАССвчера в 19:21
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Общество

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15

В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Происшествия

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

В Донбасс прибыли украинские журналисты для создания постановочных роликов

Для поднятия имиджа украинских оккупантов в Донбасс прибыло несколько съемочных групп для создания постановочных пропагандистских роликов.
Обновлено в 09:11
Политика

Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
Обновлено в 09:39
Кино

Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»

Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина

Обновлено в 08:47
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

В Ростове во время гонки на тракторах один из участников въехал в группу журналистов. ЧП произошло около полудня 2 июня.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области

Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Обновлено в 08:48
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Жители Дзержинска после взрывов на заводе вышли на субботник

Жители Дзержинска Нижегородской области после взрывов на заводе "Кристалл" вышли на субботник, чтобы восстановить город.
Обновлено в 09:10
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет»

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.
Обновлено в 08:21
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Политика

Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море

Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено в 06:35
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Спорт

Загитова продемонстрировала навыки игры в футбол

Обновлено в 08:45
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Обновлено в 04:30
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа

Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 03:41
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