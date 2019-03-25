Ван Дейк: сборная Нидерландов рассчитывала хотя бы на одно очкоЧемпионат вчера в 22:25

Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).

Ван Дейк: сборная Нидерландов рассчитывала хотя бы на одно очко

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