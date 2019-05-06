Футбол

Ван Дейк пропустил тренировку перед матчем против «Барселоны»Матч ТВ 11:36

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустил тренировку накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, в первом матче команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:3.
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