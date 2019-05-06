Футбол
Ван Дейк пропустил тренировку перед матчем против «Барселоны»Матч ТВ 11:36
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустил тренировку накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, в первом матче команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:3.
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Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
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Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник.
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Авто
Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок
Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Футбол
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.
Обновлено в 16:33
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Обновлено в 12:43
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Обвиняемого в убийстве пяти человек арестовали на Урале
Суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве пяти человек в Нязепетровске (Челябинская область).
Обновлено в 10:12
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
Обновлено в 14:31
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Стриженова с детьми попала в ДТП
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее
Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Футбол
Азмун — Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе»
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время», — написал иранец.
Обновлено в 16:39
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
В ДНР раскритиковали заявление ГПУ о подготовке детей к боевым действиям
Генеральная прокуратура Украины на основании публикации в СМИ возбудила уголовное дело из-за якобы подготовки детей в Донбассе к боевым действиям, в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что занимаются исключительно патриотическим воспитанием детей.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Отца Леонида Агутина экстренно прооперировали в Израиле
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Сирийские боевики дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в понедельник дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, жертв и пострадавших нет.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика
Украина получила «чистую» нефть из России
Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06