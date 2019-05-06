Футбол
Ван Дейк пропустил тренировку перед матчем против «Барселоны»Sportbox.RU вчера в 11:36
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустил тренировку накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, в первом матче команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:3.
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Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку «Ливерпуля» перед матчем с «Барселоной»
Советский спортвчера в 13:27
Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку перед матчем с «Барселоной»
Sport24.ruвчера в 12:56
Ван Дейк пропустил тренировку «Ливерпуля» перед ответным матчем с «Барселоной»
ProstoProSportвчера в 11:55
Ван Дейк пропустил тренировку «Ливерпуля» в преддверии матча с «Барселоной» в ЛЧ
Чемпионатвчера в 11:50
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
На границе Украины и Польши скопилось около 700 автомобилей
На семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях скопилось в общей сложности около 700 автомобилей.
Обновлено в 02:26
Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Футбол
Бакайоко не вышел на замену и оскорбил Гаттузо
По данным Sky Sports Italia, в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" игрок отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Антикоррупционное бюро Украины завело дело против спикера Рады
В свою очередь, пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев заявил, что возбуждение уголовного дела против спикера Рады является фейком.
Обновлено в 02:30
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Политика
Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике
Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера
Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Перечень хронических заболеваний расширен в России
Перечень хронических неинфекционных заболеваний будет расширен в России, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Экономика
Крупнейший производитель яиц в России оказался на грани банкротства
История вопроса К началу 2010-х годов упомянутый кондопожский хлебокомбинат был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки в Северо-Западном регионе.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу в России
В России 6 мая вступили в силу новые правила диспансеризации. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:42
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Сколько получают несовершеннолетние дети политиков
Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Театры
Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено вчера в 08:45
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве
У всех пострадавших, находящихся в Центре Вишневского после возгорания самолёта в Шереметьеве, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 01:41