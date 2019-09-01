Футбол

Газета.RuГазета.RuВан Дейк прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Бернли»

Бернли — Ливерпуль
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
33′
Крис Вуд
37′
Садио Мане
71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
73′
80′
Роберто Фирмино
85′
Садио Мане
Дивок Ориги
85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
Игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что он думает по поводу победы своей команды над "Бернли" со счетом 3:0, которая состоялась в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги, передает Daily Mail со ссылкой на Sky Sports. По мнению спортсмена, излишняя радость преждевременна.
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