Футбол
Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFAМатч ТВ вчера в 18:11
В прошлом году награду выиграл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Ранее Ван Дейк был включен в символическую сборную сезона АПЛ по версии PFA и был признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии BBC. «Ливерпуль» приобрел Ван Дейка в начале 2018 года у «Саутгемптона» за 84,65 млн евро.
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Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
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Обновлено в 15:42
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Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Общество
Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»
В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
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Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью
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Обновлено в 09:00
Армия и оружие
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Обновлено в 09:55
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NASA: на МКС выявлена проблема в электроснабжении
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Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
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Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
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Обновлено в 15:46
Происшествия
Снаряд времен войны нашли в колодце в Купчине
На Малой Балканской улице в Петербурге нашли очередной снаряд времен Великой Отечественной войны, об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Русская невеста Деппа вернулась в Петербург
Новая избранница актера Джонни Деппа, танцовщица и хореограф Полина Глен вернулась в родной город — Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Здоровье
В США зафиксировали крупнейшую вспышку кори за последние 25 лет
За последнюю неделю в Соединенных Штатах были зафиксированы 78 случаев заболевания корью, с начала года этот показатель достиг 704 случаев и поставил рекорд за последние 25 лет, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных чиновников здравоохранения США.
Обновлено в 11:36
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «виновных» в победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
По мнению Лены Миро, за дочь Алсу голосовали «безмозглые курицы», чтобы угодить кумирам, в то время как достойные дети из простых семей не имели нужной аудитории и должной поддержки.
Обновлено в 16:08
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Происшествия
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Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34