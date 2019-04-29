Футбол

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистовREGNUM 01:03

Лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.об этом сообщается на странице Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в Twitter. Ван Дейк признан лучшим по итогам сезона по версии PFA.
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Ван Дейк - лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов

Евро-футбол.ру01:03

Стерлинг — лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Чемпионат06:02

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Sport24.ru05:17

Стерлинг - лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Газета.Ru07:12

В Англии выбрали лучшего игрока сезона. Журналисты – Стерлинга, сами игроки – ван Дейка

Sports.ru07:35

Салах поздравил ван Дейка с получением награды игроку года в Англии

Бомбардир.ру01:06

Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в Англии

Матч ТВвчера в 19:15
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Армия и оружие

Россия начала каждый день бомбить террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России четвертый день подряд атакуют северо-западный регион Сирии.
Обновлено в 06:31
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Музыка

Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»

В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Происшествия

На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Хоккей

«Айлендерс» – «Каролина». Ван Римсдайк и Мразек получили травмы

На 26-й минуте вратарь «Каролины» Петр Мразек при счете 0:1 травмировал нижнюю часть тела, отражая выход «Айлендерс» 2 в 1, и почти сразу отправился в раздевалку.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании

Обновлено в 06:18
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:31
Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Хоккей

Сборная России уступила Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Политика

МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Транспорт

Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе

Предполагается, что уже в августе 2019 года по мосту начнется технологическое движение поездов, а в декабре, как уже не раз было заявлено, через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые поезда в обоих направлениях.
Обновлено в 08:42
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 апреля, составляет 64,6917 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере

Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Энергетика

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Авто

Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
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Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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