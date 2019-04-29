Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистовREGNUM 01:03

Лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.об этом сообщается на странице Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в Twitter. Ван Дейк признан лучшим по итогам сезона по версии PFA.

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистов

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