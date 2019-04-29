Футбол

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистовREGNUM 01:03

Лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.об этом сообщается на странице Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в Twitter. Ван Дейк признан лучшим по итогам сезона по версии PFA.
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Стерлинг - лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Газета.Ru07:12

Стерлинг — лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Чемпионат06:02

Салах поздравил ван Дейка с получением награды игроку года в Англии

Бомбардир.ру01:06

Ван Дейк - лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов

Евро-футбол.ру01:03

В Англии выбрали лучшего игрока сезона. Журналисты – Стерлинга, сами игроки – ван Дейка

Sports.ru07:35

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Sport24.ru05:17

Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в Англии

Матч ТВвчера в 19:15
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Политика

Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности губернаторов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал в интервью газете «Коммерсант», что регионы не должны воспринимать систему оценки деятельности губернаторов, указ о которой подписал Владимир Путин, как навязанную «извне», суть этих показателей — объединить столицу и субъекты РФ в достижении общих целей.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах

Кремль тщательно фиксирует заочный обмен заявлениями между Москвой и Киевом на тему предоставления российского гражданства для жителей ДНР, ЛНР, а в перспективе и для всех украинцев.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Вынесен приговор соучастнику теракта в Пятигорске в 2010 году

Вынесен приговор Рустаму Исмаилову, соучастнику теракта в Пятигорске, совершенного летом 2010 года.
Обновлено в 07:28
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
Обновлено в 03:53
Общество

Стало известно, сколько стоила победа дочки Алсу в шоу «Голос. Дети»

Пока что известно, что общая «стоимость» отданных за дочь Алсу голосов составляла 7 миллионов рублей.
Обновлено в 02:34
Хоккей

Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Мещанский суд Москвы приговорил отца «полковника-миллиардера» из МВД Виктора Захарченко к четырем годам колонии со штрафом 800 тыс. руб. за растрату 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство» (МИА).
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников

Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Авто

Как проводят краш-тесты гиперкаров по 2 миллиона долларов

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg показал, как проводят краш-тесты новых моделей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

«Проверял мощность оружия»: в Тюмени расстреляно маршрутное такси

В Тюмени мужчина из хулиганских побуждений расстрелял из пневматического пистолета стёкла маршрутного такси с пассажирами.
Обновлено в 07:06
Хоккей

Пять хоккеистов покинули расположение сборной России

С 1 по 5 мая национальная команда примет участие в заключительном этапе Еврохоккейтура — Чешских играх.
Обновлено в 06:18
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Общество

Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году

«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ

Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Телеоператора убило пасхальной пиротехникой в Греции

Местные жители по давнему пасхальному обычаю, корни которого уходят во времена борьбы с турками, устраивают бои при помощи самодельной пиротехники.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
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Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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