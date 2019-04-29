Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистовREGNUM 01:03

Отмечается, что в голосовании участвовали все футболисты АПЛ. В прошлом году звание лучшего игрока сезона досталось другому игроку «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Добавим, что в нынешнем текущем сезоне ван Дейк сыграл в 45 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистов

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