Футбол
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистовREGNUM 01:03
Отмечается, что в голосовании участвовали все футболисты АПЛ. В прошлом году звание лучшего игрока сезона досталось другому игроку «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Добавим, что в нынешнем текущем сезоне ван Дейк сыграл в 45 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
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