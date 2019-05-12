Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛЧемпионат 07:33

Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу).

Экономика Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в воскресенье впервые с октября 2018 года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото Компания Renault продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кросс-вэну Triber за 500 000 рублей, старт продаж которого намечен на июль текущего года.

Происшествия Взорвавшийся дом скорее всего снесут Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500 Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

Футбол Вадим Евсеев: «Фернандо? Почему-то люди из Бразилии приезжают и начинают что-то рассказывать нам, русским» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). — Первые десять минут мы играли на половине поля соперника, потом он перешел, дали подать, — передает слова Евсеева корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Армия и оружие Иран серьезно ответит на любые силовые действия США "Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".

Наука От красавиц до чудовищ Тождество Эйлера испытуемые чаще других называли самым красивым. Причин для этого может быть несколько.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Общество В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Шоу-бизнес Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова упала во время приседаний Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.

Транспорт Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться Движение машин на вылетных магистралях в сторону центра Москвы осложнилось, пробки могут сохраниться до 21:00 мск, сообщил в воскресенье столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Наука Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Музыка Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.