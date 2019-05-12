Футбол
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛЧемпионат 07:33
Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу).
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