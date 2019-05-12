Футбол

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛЧемпионат 07:33

Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу).
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В АПЛ определили лучшего игрока сезона

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Ван Дейк: без болельщиков и одноклубников я не стал бы лучшим игроком сезона

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Определён игрок сезона в АПЛ

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Ван Дейк стал лучшим игроком сезона в премьер-лиге

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Защитник «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком АПЛ-2018/19

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Вирджил ван Дейк: «Весь сезон в АПЛ получился выдающимся»

Sports.ru07:43
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Футбол

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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов.
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