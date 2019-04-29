Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFASportbox.RU 18:11

В прошлом году награду выиграл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Ранее Ван Дейк был включен в символическую сборную сезона АПЛ по версии PFA и был признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии BBC. «Ливерпуль» приобрел Ван Дейка в начале 2018 года у «Саутгемптона» за 84,65 млн евро.

Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

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