Футбол
Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFAМатч ТВ вчера в 18:11
В прошлом году награду выиграл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Ранее Ван Дейк был включен в символическую сборную сезона АПЛ по версии PFA и был признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии BBC. «Ливерпуль» приобрел Ван Дейка в начале 2018 года у «Саутгемптона» за 84,65 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Авто
Инстаграм недели
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши двенадцати домов и больниц
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши 12 жилых домов, а также нескольких больниц и социально-значимых объектов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Музыка
Дочь Алсу победила в телепроекте «Голос. Дети»
Десятилетнюю Микеллу Абрамову выбрали по итогам зрительского sms-голосования.
Обновлено 26 апреля в 18:12
Общество
Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию
В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»
Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
Обновлено вчера в 20:38
Музыка
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
Обновлено вчера в 07:13
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3
Компания ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 3, презентация которого состоялась сегодня в Китае.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Общество
«Вечно молодая» модель раскрыла секрет своей внешности
Обновлено вчера в 22:02
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено вчера в 17:18
Кино
Warner Bros. ведет работу над ремейком «Беглеца»
По данным портала, над проектом работают Warner Bros.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено вчера в 07:27
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром
Обновлено вчера в 19:47
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт
Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса
Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено вчера в 23:00
Религия
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Кино
Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Председатель КНР Си Цзиньпин оказался большим поклонником ставшего культовым сериала «Игра престолов», заключительный сезон которого телеканал HBO начал транслировать в середине апреля.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию
Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15
Общество
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50