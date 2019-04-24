Футбол

Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФАЕвро-футбол.ру 13:14

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. Об этом стало известно изданию Mirror.
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СМИ: Вирджил ван Дейк получит награду лучшему игроку года в АПЛ

Матч ТВ13:59

Источник: ван Дейк получит награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии PFA

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Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФА

Евро-футбол.ру13:14

СМИ узнали обладателя награды лучшему игроку сезона в чемпионате Англии

Газета.Ru15:12

Daily Mail: PFA признает ван Дейка игроком сезона в АПЛ

Бомбардир.ру12:21

Daily Mail: ван Дейк будет признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Sports.ru12:10
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