Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФАЕвро-футбол.ру 13:14

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. Об этом стало известно изданию Mirror.

Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФА

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