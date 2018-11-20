Овидиу Хацеган Румынский футбольный судья

Румынский футбольный арбитр. Обслуживает матчи чемпионата Румынии по футболу с 2006 года. Имеет статус арбитра ФИФА с 2008 года, с этого же года судит матчи Европейских клубных турниров. По первой специальности - врач, закончил медицинский университет.