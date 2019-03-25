Футбол

Ван Дейк о матче с Германией: «Не взяли ни одного очка. Это отстой»Sports.ru 17:49

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Организация должна была быть намного, намного лучше. Во втором тайме мы совершили камбэк и рассчитывали хотя бы на одно очко. Но мы его не взяли, и это отстой, конечно.
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