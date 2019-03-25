Ван Дейк о матче с Германией: «Не взяли ни одного очка. Это отстой»Sports.ru 17:49

Организация должна была быть намного, намного лучше. Во втором тайме мы совершили камбэк и рассчитывали хотя бы на одно очко. Но мы его не взяли, и это отстой, конечно.

Ван Дейк о матче с Германией: «Не взяли ни одного очка. Это отстой»

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Спорт Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского в матче с Фишером Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру матч за звание чемпиона мира по шахматам в том числе из-за психологического давления со стороны команды США.

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Политика Патрушев заявил об отсутствии препятствий для трансформации ДРСМД Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких препятствий для расширения Договора о ракетах средней и меньшей дальности в многосторонний формат не существует.

Общество Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.

Происшествия Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky Эвакуация людей с корабля, у которого сломался один из двигателей, продлится всю ночь В интернете появилось видео, снятое пассажирами круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии.

Политика Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Футбол «Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ» Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.

Политика Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Происшествия Установлены авторы писем и звонков о заминировании зданий в России Правоохранительным органом удалось установить около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем, отдельные из них привлечены к уголовной ответственности.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.

Авто Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Общество ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.