Футбол

Ван Дейк о матче с Германией: «Не взяли ни одного очка. Это отстой»Sports.ru 17:49

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Организация должна была быть намного, намного лучше. Во втором тайме мы совершили камбэк и рассчитывали хотя бы на одно очко. Но мы его не взяли, и это отстой, конечно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ван Дейк: сборная Нидерландов рассчитывала хотя бы на одно очко

Чемпионат22:25

Ван Дейк о матче с Германией: «Не взяли ни одного очка. Это отстой»

Sports.ru17:49

Вирджил ван Дейк: «Рассчитывали хотя бы на одно очко, но остались с пустыми руками»

Матч ТВ19:21

Ван Дейк: «Во втором тайме Голландия вернулась в игру, мы рассчитывали хотя бы на 1 очко»

Sport24.ru18:36

Ван Дейк: «Мы могли лучше организовать свою игру»

Sport.ru19:14

Ван Дейк – после игры с Германией: «Мы рассчитывали хотя бы на одно очко»

Бомбардир.ру18:27

Вирджил ван Дейк: «Рассчитывали хотя бы на одно очко, но остались с пустыми руками»

Sportbox.RU19:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Армия и оружие

Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив

Обновлено в 20:35
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Спорт

Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского в матче с Фишером

Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру матч за звание чемпиона мира по шахматам в том числе из-за психологического давления со стороны команды США.
Обновлено в 22:41
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Обновлено в 12:19
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено в 18:27
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Обновлено в 22:34
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины

Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Обновлено в 16:33
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Политика

Патрушев заявил об отсутствии препятствий для трансформации ДРСМД

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких препятствий для расширения Договора о ракетах средней и меньшей дальности в многосторонний формат не существует.
Обновлено в 18:38
Общество

Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома

Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье

Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.
Обновлено в 21:18
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky

Эвакуация людей с корабля, у которого сломался один из двигателей, продлится всю ночь В интернете появилось видео, снятое пассажирами круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

В Кемерове перекроют движение из-за годовщины пожара в «Зимней вишне»

Обновлено в 20:17
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям

Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Здоровье

В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами

В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено в 19:35
Политика

Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья

Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Установлены авторы писем и звонков о заминировании зданий в России

Правоохранительным органом удалось установить около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем, отдельные из них привлечены к уголовной ответственности.
Обновлено в 21:55
Политика

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Общество

ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией

Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.
Обновлено в 21:00
Культура

Обнажившийся в Третьяковке мужчина надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено в 20:59
Происшествия

Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками

Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено в 21:12
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

Обновлено в 21:16
Общество

Дочь маршала Конева не планирует подавать в суд на шоу Comedy Woman

Обновлено в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вирджил ван Дейк
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное