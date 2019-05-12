Футбол
Ван Дейк назван лучшим игроком АПЛRT на русском 07:27
Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк победил в голосовании болельщиков за лучшего игрока Английской премьер-лиги (АПЛ). Пресс-служба АПЛ огласила имя лучшего игрока лиги в сезоне-2018/19. Им стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
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Общество
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Обновлено в 00:07
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о проблемах с сердцем мужа
Вдова погибшего журналиста Юлия Доренко рассказала о его проблемах с сердцем. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 07:02
Хоккей
Сборная Франции крупно уступила в матче с США
В рамках группового этапа на чемпионате мира в Словакии США крупно обыграли сборную Франции.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
В первом матче сборная России нанесла поражение команде Норвегии со счетом 5:2.
Обновлено в 08:21
Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Молния: После обстрела ВСУ в Зайцево начался пожар
Приходько уточнил, что по указанному адресу в результате обстрела возник пожар.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море
Обновлено в 08:04
Футбол
«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон
Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
«Миллер проголосовал за него вопреки остальным». Как Семак стал тренером и сделал «Зенит» чемпионом
Сегодня Сергей Семак проведёт первый матч в статусе тренера-чемпиона России – «Зенит» вечером примет ЦСКА.
Обновлено в 01:50
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Футбол
«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуолло»
«Торино» одержал волевую победу над «Сассуоло» в игре 36-го тура чемпионата Италии. Матч прошел в Турине и завершился со счетом 3:2.
Обновлено в 08:34
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных кабриолетов в России в мае 2019 года
Кабриолет, как и все прежние представители рейтинга в начальной комплектации комплектуется 2,0-литровым мотором отдачей до 184 л.с. Ценник начинается с 4,42 млн рублей.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский отменит последние кадровые назначения Порошенко
Советник президента Украины Александр Данилюк расказал о намерении Зеленского пересмотреть «одиозные кадровые решения», принятые Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48