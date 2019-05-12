Футбол

Ван Дейк назван лучшим игроком АПЛRT на русском 07:27

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк победил в голосовании болельщиков за лучшего игрока Английской премьер-лиги (АПЛ). Пресс-служба АПЛ огласила имя лучшего игрока лиги в сезоне-2018/19. Им стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
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В АПЛ определили лучшего игрока сезона

Матч ТВ07:53

Ван Дейк: без болельщиков и одноклубников я не стал бы лучшим игроком сезона

Чемпионат08:49

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком АПЛ-2018/19

Советский спорт07:44

Ван Дейк признан игроком сезона АПЛ

Sport24.ru07:16

Ван Дейк стал лучшим игроком сезона в премьер-лиге

Спорт-Экспресс07:16

Определён игрок сезона в АПЛ

Sport.ru08:14

Вирджил ван Дейк: «Весь сезон в АПЛ получился выдающимся»

Sports.ru07:43
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Общество

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 00:07
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Происшествия

Власти в ОАЭ призвали не верить сообщениям о взрывах танкеров в порту

Обновлено в 07:21
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о проблемах с сердцем мужа

Вдова погибшего журналиста Юлия Доренко рассказала о его проблемах с сердцем. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 07:02
Хоккей

Сборная Франции крупно уступила в матче с США

В рамках группового этапа на чемпионате мира в Словакии США крупно обыграли сборную Франции.
Обновлено в 08:36
Хоккей

Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

В первом матче сборная России нанесла поражение команде Норвегии со счетом 5:2.
Обновлено в 08:21
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Молния: После обстрела ВСУ в Зайцево начался пожар

Приходько уточнил, что по указанному адресу в результате обстрела возник пожар.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Обновлено в 08:04
Футбол

«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон

Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Единоборства

Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно телефон

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии

Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол

«Миллер проголосовал за него вопреки остальным». Как Семак стал тренером и сделал «Зенит» чемпионом

Сегодня Сергей Семак проведёт первый матч в статусе тренера-чемпиона России – «Зенит» вечером примет ЦСКА.
Обновлено в 01:50
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Футбол

«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуолло»

«Торино» одержал волевую победу над «Сассуоло» в игре 36-го тура чемпионата Италии. Матч прошел в Турине и завершился со счетом 3:2.
Обновлено в 08:34
Авто

Назван ТОП-5 самых доступных кабриолетов в России в мае 2019 года

Кабриолет, как и все прежние представители рейтинга в начальной комплектации комплектуется 2,0-литровым мотором отдачей до 184 л.с. Ценник начинается с 4,42 млн рублей.
Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский отменит последние кадровые назначения Порошенко

Советник президента Украины Александр Данилюк расказал о намерении Зеленского пересмотреть «одиозные кадровые решения», принятые Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
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Вирджил ван Дейк
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов.
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