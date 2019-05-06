Ван Дейк может пропустить матч с «Барселоной»Спорт-Экспресс вчера в 14:09

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк может пропустить ответный матч с "Барселоной" в 1/2 финала Лиги чемпионов. Как сообщает AFP, голландец не смог закончить заключительную тренировку "красных" накануне матча с каталонцами.

Ван Дейк может пропустить матч с «Барселоной»

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