Футбол
Ван Дейк может пропустить матч с «Барселоной»Спорт-Экспресс вчера в 14:09
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк может пропустить ответный матч с "Барселоной" в 1/2 финала Лиги чемпионов. Как сообщает AFP, голландец не смог закончить заключительную тренировку "красных" накануне матча с каталонцами.
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Ван Дейк пропустил тренировку «Ливерпуля» перед ответным матчем с «Барселоной»
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