Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»ProstoProSport 09:31

Как сообщает ESPN, голландский футболист доволен своим положением на «Энфилде» и хочет продлить контракт. Отмечается, что игрок уже сообщил о своем решении руководству «красных». Ван Дейк подписал соглашение с «Ливерпулем» 1 января 2018 года.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

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Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

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