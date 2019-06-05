Футбол

Ван Дейк сообщил «Ливерпулю», что хочет продлить контрактЧемпионат 09:25

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил руководству своего клуба о желании продлить контракт, сообщает ESPN. Нынешнее соглашение голландского футболиста с мерсисайдцами рассчитано до 2023 года. Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года.
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Ван Дейк сообщил «Ливерпулю» о желании продлить контракт

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