Футбол
Ван Дейк сообщил «Ливерпулю», что хочет продлить контрактЧемпионат 09:25
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил руководству своего клуба о желании продлить контракт, сообщает ESPN. Нынешнее соглашение голландского футболиста с мерсисайдцами рассчитано до 2023 года. Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года.
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