Футбол
Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»Евро-футбол.ру 09:48
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк хочет продлить контракт. Как сообщает ESPN, опираясь на собственные источники, ван Дейк уже сообщил о своём желании представителям клуба. Ван Дейк перешёл в "Ливерпуль" в январе 2018 года, подписав контракт на пять с половиной лет.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
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Авто
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Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35
Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.
Обновлено в 06:51
Наука
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Посещение спортивных секций, в которых занятия проводятся с инструктором или тренером, может помочь детям улучшить эмоциональное состояние.
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Шоу-бизнес
Дима Билан честно ответил, если ли в его жизни секс
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Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
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Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ
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Обновлено в 08:40
Политика
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Издание сообщает о решении дипломатов Европейского союза продлить санкции в отношении Москвы.
Обновлено в 11:22
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Экономика
РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress Russia
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
Обновлено в 11:01
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Общество
Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать
Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
Обновлено вчера в 12:22
Энергетика
Запасы нефти в США выросли за неделю, падение Brent и WTI ускорилось
В США за неделю, завершившуюся 31 мая, неожиданно выросли коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 11:12
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Общество
ЕГЭ по физике и иностранным языкам прошел без сбоев
ЕГЭ по физике и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли без существенных сбоев и нарушений.
Обновлено в 08:41
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено в 11:06
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой
Обновлено в 06:44
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе
В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 09:02
Футбол
Нобоа назвал Семака русским Зиданом
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа сравнил наставника команды Сергея Семака с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за панд
Президент России Владимир Путин во время совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за переданных Китаем Московскому зоопарку двух панд.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона
Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 12:02
Политика
МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России
Российский сотовый оператор МТС и китайский производитель оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G в России.
Обновлено в 11:48