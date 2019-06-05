Футбол
Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»Sportbox.RU 11:49
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк уведомил руководство клуба о своем желании продлить контракт с английской командой. Текущий контракт 27-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2023 года. Напомним, ван Дейк присоединился к команде Юргена Клоппа в январе 2018 года.
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Футбол
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Названа причина крушения самолета Качиньского
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
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ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
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Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Теннис
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Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
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Наука
Слоны оценивают количество пищи по запаху
Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
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Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
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Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество
В Петербурге открыли первый легальный бордель с секс-куклами
В заведении не будут работать реальные люди В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых секс-работниц будут куклы.
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Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
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Общество
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Обновлено в 14:19
Экономика
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Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $60
Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.
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Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33