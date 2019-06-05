Футбол

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»Sportbox.RU 11:49

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк уведомил руководство клуба о своем желании продлить контракт с английской командой. Текущий контракт 27-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2023 года. Напомним, ван Дейк присоединился к команде Юргена Клоппа в январе 2018 года.
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Ван Дейк хочет подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Sports.ru15:05

Ван Дейк сообщил «Ливерпулю» о желании продлить контракт

Советский спорт09:59

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

ProstoProSport09:31

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

Евро-футбол.ру09:48

СМИ: ван Дейк намерен продлить контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс09:38

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем» и сообщил об этом руководству

Sport24.ru09:54

Ван Дейк сообщил «Ливерпулю», что хочет продлить контракт

Чемпионат09:25
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