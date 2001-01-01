Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлениемМатч ТВ 01:23
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру. Магуайр перешел в «МЮ» из «Лестера» за 80 миллионов фунтов и стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия
На Кубани убили семью с маленьким ребенком
Убита семья из трех человек: 32-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 5-летний сын.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи
В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено в 01:52
Теннис
Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто
Обновлено в 00:07
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
ФСИН предупредила о дефиците мест в исправительных центрах
В исправительных центрах для принудительных работ в скором времени закончатся места, сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан.
Обновлено в 02:14
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Могут ли гаишники останавливать водителей из движущейся патрульной машины
Действительно, чаще всего стражи порядка тормозят водителей, стоя на обочине, и многие автолюители сомневаются, а в праве ли они это делать на ходу из служебной машины.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:08
Общество
«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку
Эксперты «Росконтроля» проверили ряженку с массовой долей жира 4% и обнаружили в одном из образцов бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесеней.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме
Врачи рассказали, что мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Лиза Галкина еще в полтора года демонстрировала чувства к отцу
Лиза Галкина еще в полтора года демонстрировала чувства своей любви к отцу.
Обновлено в 00:44
Общество
Главврач КБ №8 отказался от намерения кастрировать журналистов
Исполняющий обязанности главного врача обнинской КБ №8 Эдуард Иванов принес публичные извинения всем жителям Обнинска и, в частности, журналисту Оbninsk.name Ренате Белич, пациентам и сотрудникам больницы, которую он возглавляет.
Обновлено 04 августа в 15:38
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Обновлено в 01:39
Политика
В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евроинтеграции
«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Обновлено вчера в 21:10
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Кино
Американский режиссер Кевин Смит предпочел фильмы Marvel сексу
Обновлено вчера в 23:56