Футбол

Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлениемSportbox.RU 01:23

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру. Магуайр перешел в «МЮ» из «Лестера» за 80 миллионов фунтов и стал самым дорогим защитником в истории футбола.
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