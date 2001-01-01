Футбол

Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»Soccer.ru вчера в 17:44

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Хочется насладиться победой, сегодня мы добились хорошего результата. Теперь сосредоточимся на матче с "Челси". Также оборонец поделился впечатлениями от противостояния с нападающим "Порту" Муссой Марегой.
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