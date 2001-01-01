Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»Soccer.ru вчера в 17:44

Хочется насладиться победой, сегодня мы добились хорошего результата. Теперь сосредоточимся на матче с "Челси". Также оборонец поделился впечатлениями от противостояния с нападающим "Порту" Муссой Марегой.

Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»

Политика Арктические регионы создадут совместную авиакомпанию На базе двух авиапредприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируется к созданию новая авиакомпания.

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Происшествия Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.

Происшествия СК назвал число погибших при пожарах в России за год В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.

Политика Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.

Авто Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.

Общество Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.

Политика Требующий отлагательств: ЕС примет решение по новой отсрочке Brexit Если хотя бы один из 27 европейских лидеров скажет отсрочке «нет», то 12 апреля сбудется самый нежелательный для Британии и ЕС сценарий — Соединенное Королевство покинет объединение без сделки.

Армия и оружие Индия может приобрести у России еще несколько сотен Т-90 Индия может приобрести у России еще несколько сотен Т-90 Вчера стало известно, что Индия готовится приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму около $2 млрд.

Армия и оружие Удачную атаку на F-22 Raptor сняли на видео В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor.

Путешествия Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.

Футбол Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.

Музыка Концерт Академии камерной музыки пройдет в Краснодаре В Краснодаре в Муниципальном концертном зале органной и камерной музыки 19 апреля состоится концерт Академии камерной музыки.

Политика В Amnesty International зафиксировали снижение числа казней в мире В 2018 году число казней в мире уменьшилось на 31%, данный показатель является самым низким за последние десять лет, отмечено в отчете организации Amnesty International.

Футбол Шпрыгин: «Динамо» с радостью предложит контракт Кокорину Известный болельщик московского "Динамо" Александр Шпрыгин рассказал, что хотел бы видеть в составе бело-голубых нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Помпео назвал различия между ситуацией с Голанами и Крымом Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя сравнивать ситуации с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и присоединением Крыма к России, так как они совершенно разные.

Происшествия ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП «В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Здоровье Россиянин отказался от пересадки головы Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.

Происшествия В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.

Единоборства Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за допинг Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.