Футбол

Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»Soccer.ru 10:19

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от игры нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:3). Когда выходишь против Месси, а он находится в лучшей форме, ничего нельзя сделать.
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