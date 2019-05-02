Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»Soccer.ru 10:19

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от игры нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:3). Когда выходишь против Месси, а он находится в лучшей форме, ничего нельзя сделать.

Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»

Политика РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

Космос Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.

Политика В Белоруссию поступила чистая нефть из России Из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) поступила чистая нефть, говорится в пресс-релизе Минэнерго России.

Культура Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении» Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".

Футбол Эмери: «„Арсенал“ здорово отреагировал на пропущенный мяч» Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после победы над испанской «Валенсией» в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы похвалил подопечных.

Общество Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

Космос Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.

Происшествия В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.

Экономика Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.

Политика Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.

Происшествия В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.

Политика На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Общество Не все ульяновские дворы пережили зиму «Единая Россия» требует устранить до 1 июня дефекты, выявленные в ходе работ по благоустройству во дворах.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Политика На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.

Политика Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Общество С ульяновцев собирали плату за вывоз воздуха Больше остальных в деле взимания платы за вывоз воздуха преуспела обанкроченная ГУК Засвияжского района.

Экономика Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27% Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).