Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»Soccer.ru 10:19

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от игры нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:3). Когда выходишь против Месси, а он находится в лучшей форме, ничего нельзя сделать.

Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»

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