Футбол

Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»Soccer.ru вчера в 15:40

Нидерланды — Германия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Амстердам Арена»
Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии. В сборной Германии собраны прекрасные футболисты.
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