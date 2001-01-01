Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»Soccer.ru вчера в 15:40

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии. В сборной Германии собраны прекрасные футболисты.

Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Авто Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.

Политика На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Политика Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Космос США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.

Футбол Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".

Общество Спикера Заксобрания Севастополя не пустили в детский сад на субботник Издание напоминает, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников конфликтует с группой депутатов Заксобрания, в которую входит Алтабаева.

Авто Kia готовит седан Kia K3 с необычным дизайном решетки радиатора Самым привлекательным в новом седане Kia K3 стала радиаторная решетка, которая отличается от тех, что используется в европейских версиях марки, и теперь она больше похоже на решетку от Maserati.

Здоровье Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.

Армия и оружие Вассерман посоветовал американцам собрать свою авиацию и вернуться домой В связи с недавними полетами стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с российскими границами Анатолий Вассерман, журналист из РФ, посоветовал американцам «не злить медведя» и отправиться домой.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.

Политика В Венесуэле заявили о краже оппозицией более $30 млрд Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что за последние два месяца более $30 млрд было похищено у Боливарианской Республики.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Происшествия Две маршрутки столкнулись под Петербургом Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.

Шоу-бизнес Отец Началовой считает, что дочь сама виновата в своей смерти Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти своей дочери.

Происшествия Экс-омбудсмену предъявили обвинение в мошенничестве Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову предъявлено обвинение в мошенничестве.

Политика МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».

Кино В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов» За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.

Общество Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Политика «Петля Примакова»: как были заложены основы новых отношений с США Глава российского правительства, узнав о начале бомбардировок, в буквальном смысле развернул свой самолет над Атлантикой и взял новый курс во внешней политике страны, нацеленный на отстаивание национальных интересов.