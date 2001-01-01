Футбол
Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»Soccer.ru вчера в 15:40
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Амстердам Арена»
Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии. В сборной Германии собраны прекрасные футболисты.
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Вирджил ван Дейк: «У сборной Германии отличные и качественные игроки. Об этом надо помнить»
Sportbox.RUвчера в 15:55
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