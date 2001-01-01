Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»Soccer.ru вчера в 15:40

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии. В сборной Германии собраны прекрасные футболисты.

Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»

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