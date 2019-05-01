Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»Sport.ru 06:14
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию
Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Петри Контиола перешёл в «Йокерит»
Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме
Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Происшествия
Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео
Обновлено вчера в 08:30
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила танцы на 15-сантиметровых каблуках
Ни узкое короткое платье, ни туфли на 15-сантиметровых каблуках не помешали ей зажигать под динамичную музыку.
Обновлено в 05:07
Политика
Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Общество
В Париже началась двадцать пятая субботняя акция «желтых жилетов»
Участники движения "желтых жилетов" проводят 25-ю субботнюю акцию протеста, одна из парижских манифестаций движется по бульвару Мажента, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:39
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Иномарка пробила стену дома на Суворовском проспекте
Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.
Обновлено в 02:27
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие
Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA
Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На Шри-Ланке усилили охрану мостов из-за новых угроз терактов
Полиция получила сообщения о готовящихся терактах в Коломбо, охрана объектов в городе усилена.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье
Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31