Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»Sport.ru 06:14

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
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Вирджил ван Дейк: «Если не победим в АПЛ, сможем сказать себе, что сделали все возможное»

Матч ТВ06:30

Вирджил ван Дейк: «Если не победим в АПЛ, сможем сказать себе, что сделали все возможное»

Sportbox.RU06:30

Ван Дейк: если «Ливерпуль» уступит «МС», будем знать, что сделали всё возможное

Чемпионат05:27

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»

Sport.ru06:14

Виргил ван Дейк: "Ливерпуль" постарается одержать победы в оставшихся матчах"

Спорт-Экспресс05:38

Виргил ван Дейк - лучший игрок сезона в Англии

Все про Спорт ру30 апреля в 18:40
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Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Политика

Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию

Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
Хоккей

Петри Контиола перешёл в «Йокерит»

Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме

Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Происшествия

Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео

Обновлено вчера в 08:30
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Авто

На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила танцы на 15-сантиметровых каблуках

Ни узкое короткое платье, ни туфли на 15-сантиметровых каблуках не помешали ей зажигать под динамичную музыку.
Обновлено в 05:07
Политика

Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Общество

В Париже началась двадцать пятая субботняя акция «желтых жилетов»

Участники движения "желтых жилетов" проводят 25-ю субботнюю акцию протеста, одна из парижских манифестаций движется по бульвару Мажента, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:39
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Иномарка пробила стену дома на Суворовском проспекте

Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.
Обновлено в 02:27
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие

Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA

Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
Религия

В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Обновлено в 05:21
Происшествия

На Шри-Ланке усилили охрану мостов из-за новых угроз терактов

Полиция получила сообщения о готовящихся терактах в Коломбо, охрана объектов в городе усилена.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье

Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе«Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков Количество болельщиков возросло после того как клуб потратил очень большие суммы на трансферы в 2016-2019 годах.
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