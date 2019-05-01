Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»Sport.ru 06:14

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»

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Общество В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей» Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».

Политика Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.

Хоккей Петри Контиола перешёл в «Йокерит» Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует официальный сайт команды.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Происшествия Башенный кран упал на западе Москвы На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Происшествия Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Политика США и Словакия высказались против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".

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Происшествия В Челябинской области произошло массовое убийство Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.

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Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.