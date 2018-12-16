Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»
Soccer.ru
11:58

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
16 декабря
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед". Мы знаем, чего ожидать от этой игры.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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