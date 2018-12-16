Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»
Soccer.ru
вчера в 11:58

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
завтра
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед". Мы знаем, чего ожидать от этой игры.
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