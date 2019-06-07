Футбол
Ван Дейк: «Голландия должна была проявить себя в атаке лучше»Sport24.ru вчера в 18:20
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
|30′
|32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
|44′
|46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
|61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
|68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
|68′
|70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
|73′
|77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
|91′
Кайл Уокер
|97′
|106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
|106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
|114′
Куинси Промес
|114′
|53%
|Владение мячом
|47%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|13
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|10
|1
|Офсайды
|6
|7
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
20
ван де Бек
8
Вейналдум
16
Стротман
6
Проппер
10
Депай
11
Промес
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
14
Чилуэлл
8
Хендерсон
20
Алли
18
Баркли
10
Стерлинг
9
Кейн
7
Лингард
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили.
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Виргил ван Дейк: «Это важный момент и для сборной Голландии, и для всей страны»
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
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