Футбол

Ван Дейк: «Голландия должна была проявить себя в атаке лучше»Sport24.ru вчера в 18:20

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили.
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