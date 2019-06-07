Ван Дейк: «Голландия должна была проявить себя в атаке лучше»Sport24.ru вчера в 18:20

Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили.

Ван Дейк: «Голландия должна была проявить себя в атаке лучше»

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