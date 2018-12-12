Футбол

Ван Дейк: «Алиссон совершил фантастический и очень важный сейв»
Soccer.ru
вчера в 23:56

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над "Наполи" (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также отметил сейв голкипера "красных" Алиссона, который спас мерсисайдцев от вылета из ЛЧ.
Soccer.ruвчера в 23:56

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Топ-5 голкиперов 2018-го года. Выбери лучшего

Евро-футбол.ру00:57

Сэйв Алиссона в добавленное время, который обеспечил бразильцу пожизненный контракт в «Ливерпуле»

Eurosport.ru00:23

«Алиссон - легенда». Фабинью - о матче с «Наполи»

Спорт-Экспресс01:58

Ван Дейк: «Алиссон совершил фантастический и очень важный сейв»

Soccer.ruвчера в 23:56

«Просто нереально, нет слов». Вратарь «Ливерпуля» выдал сейв сезона, когда его расстреливали в упор

Sport24.ruвчера в 19:53
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Шальке» и стал последним в группе Лиги чемпионов

В параллельном матче встречались соперники "Локомотива" по группе "D". Турецкий "Галатасарай" проиграл португальскому "Порту" со счетом 2:3, однако с четырьмя очками занял третье место в квартете и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 02:36
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Победа позволила английскому клубу выйти в плей-офф турнира.
Обновлено в 02:30
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте»

Московский «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Леванте» Эниса Барди, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 02:51
Футбол

Баскетбольный «Зенит» проиграл в Еврокубке «Валенсии»

На выездной встрече петербургская баскетбольная команда "Зенит" проиграла испанскому клубу "Валенсия", Игра авершилась со счетом 89:97 в пользу хозяев.
Обновлено в 02:16
Футбол

Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Маурисио Покеттино: «„Тоттенхэм“ показал, что все возможно в футболе»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после ничьей с "Барселоной" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что в футболе все возможно.
Обновлено в 00:44
Футбол

«Спартак» поздравил Зобнина с наградой «Джентльмен года»

Московский «Спартак» поздравил полузащитника команды и сборной России Романа Зобнина с победой в номинации «Джентльмен года».
Обновлено в 02:10
Футбол

Яя Туре расторг соглашение с «Олимпиакосом»

Экс-хавбек «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре расторг контракт с «Олимпиакосом».
Обновлено в 02:40
Футбол

Анри отчитал защитника «Монако» за незадвинутый стул

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем Лиги чемпионов с "Боруссией" отчитал защитника команды Бенуа Бадьяшиля.
Обновлено в 01:25
Футбол

Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Спартак" отдельно от команды.
Обновлено в 01:27
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 02:40
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

«Челси» рассматривает Д. Суареса в качестве замены Фабрегасу

Как сообщает Mirror, одним из кандидатов на замену Фабрегасу «Челси» рассматривает полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса, который также не имеет игровой практики в своей команде.
Обновлено в 02:09
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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