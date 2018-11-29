Футбол

Ван Боммел: ПСВ заслуживал большего в матче с «Барселоной»
Чемпионат
02:40

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел признался, что остался разочарован результатом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2). По мнению голландского специалиста, его подопечные заслужили очки в этом матче.
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