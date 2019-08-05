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Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдыхИзвестия 17:01
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В среднем расходы на отпуск одного человека составляют 46 тыс. рублей.
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Траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.Известия16:00
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