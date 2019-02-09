Валюты развивающихся стран укрепились в начале годаВедомости вчера в 05:05

Валюты многих развивающихся стран укрепились в начале года. Этому помогло смягчение позиции Федеральной резервной системы США по денежной политике и надежды инвесторов на урегулирование торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Валюты развивающихся стран укрепились в начале года

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