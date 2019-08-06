Финансы
Валютные войны и манипуляции: юань начал движение внизПРАЙМ вчера в 05:56
США длительное время намекают Китаю на то, что могут обвинить его в валютных манипуляциях, напомнил ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Ранее китайский центробанк сдерживал укрепление национальной валюты, создавая дополнительное конкурентное преимущество для местных производителей.
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Разрушенная экономика Украины может оказаться под обломками торгово-валютной войны США — КНР
Новостной фронтвчера в 08:44
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