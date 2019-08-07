Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%Газета.Ru вчера в 23:58
Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, в настоящее время курс составляет 6,9996 за доллар является более слабым, чем накануне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Марк Рудинштейн раскрыл гонорары Виталины за съемки в ток-шоу
Продюсер Марк Рудинштейн, который дружит с бывшим мужем Виталины Арменом Джигарханяном, понимает, почему певец так реагирует.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский договорился с Путиным по встрече «нормандской четверки»
Утверждается, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» Дженкинсона
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 06:53
Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Единоборства
Отец Нурмагомедова пофантазировал о последнем бое сына
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, каким он видит последний поединок своего сына.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле
Посольство России в Афганистане сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве на западе Кабула.
Обновлено в 08:15
Политика
Экс-советник Кучмы: Рано или поздно Порошенко сбежит с Украины
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин прокомментировал возвращение Петра Порошенко в страну.
Обновлено в 03:28
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Сочи две туристки во время селфи упали за борт катамарана
Из-за резкого дуновения ветра и качки женщины не удержались на катамаране и упали за борт.
Обновлено в 08:14
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы
Госдума может созвать внеочередное заседание совета ГД, чтобы обсудить иностранное вмешательство в российские внутренние дела, в частности, в выборы, сообщает "Газета.Ru".
Обновлено вчера в 14:27
Футбол
Диего Форлан завершил карьеру футболиста
Экс-нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Экономика
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими
Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено в 06:27
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Происшествия
У здания налоговой инспекции в Копенгагене произошел мощный взрыв
Вечером во вторник, 6 августа, в Копенгагене произошел мощный взрыв возле здания налоговой инспекции в районе Эстербру.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Снайпер ДНР оценил ситуацию на фронте под Мариуполем
Ранее сообщалось, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.
Обновлено в 05:22
Общество
К 1 сентября в Подмосковье сдадут девять новых школ
Власти Подмосковья к 1 сентября планируют сдать девять новых полноформатных школ.
Обновлено в 06:52
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07